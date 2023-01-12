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Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Краснодаром

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Фото: Vk.com/ПДД вконтакте
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В Армавире возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «КамАЗ». Об этом 11 января сообщает СУ Следственный комитет по Краснодарскому краю.

«Армавирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого один человек погиб и еще семь пострадали возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть 8-летняя девочка и оба водителя транспортных средств.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, выясняются вопросы соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Об аварии на автодороге «Кавказ» на Кубани сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что произошло лобовое столкновение. Пострадавшие доставлены в больницу, сейчас с ними работают медики.

В распоряжении «Известий» появились кадры с видеорегистратора свидетеля ДТП. На них видно, как автобус с пассажирами медленно поворачивает на перекрестке. В этот момент грузовик с большой скоростью влетает в него и протаскивает еще несколько метров.

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