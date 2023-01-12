Жителей Иркутской области предупредили об аномальных морозах

С 12 по 16 января в Иркутской области ожидаются аномальные морозы. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам специалистов, в среднем в регионе 12 января ожидается снижение температур до -40 градусов в ночное время и до -35 — в дневное. 13 января столбики термометров опустятся до -46 градусов ночью.

В МЧС предупредили, что нельзя использовать поврежденные электроприборы и самодельные устройства, пишет RT. Спасатели напомнили, что если от розетки исходит легкий треск, то от нее необходимо отключить прибор и вызвать мастера для устранения неисправности.

Ранее 11 января в Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов на 12 и 13 января. Согласно прогнозу, среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 9 градусов и более.