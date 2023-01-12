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Мужчина погиб в результате удара украинских боевиков по Горловке

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Фото: Соцсети
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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один мирный житель скончался. Об этом сообщил в среду, 11 января, мэр города Иван Приходько.

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«Раненый в результате обстрела со стороны ВФУ мирный горловчанин С. В. Б. 18.08.1955 г. р. скончался от травм, несовместимых с жизнью. Медики боролись за его жизнь до последнего», — написал он в своем Telegram-канале.

Мужчина был ранен ранее в этот день при обстреле украинскими военными Центрально-Городского района.

Также Приходько сообщил, что за прошедшие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 10 обстрелов. В результате действий украинских военных повреждены 20 домостроений в Донецке, Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Двумя днями ранее, 9 января, центр Горловки также был обстрелян украинскими военными. Мэр уточнял, что снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. При обстреле никто не пострадал.

Последствия обстрела Горловки запечатлел корреспондент «Известий». На кадрах видны обрушения фасада жилого дома и выбитые из окон стекла.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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