Штормовое предупреждение объявили в Самарской области из-за морозов

В Самарской области объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 января из-за морозов. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте Приволжского УГМС.

В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозу, среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 9 градусов и более.

Ночью в четверг, 12 января, ожидается до -23…-28 градусов, днем столбики термометров покажут -12…-17 градусов, пишет RT. В пятницу, 13 января, ночные температуры составят -16...-21 градус, дневные — от -10 до -15 градусов.