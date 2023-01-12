Президент России Владимир Путин призвал прокуроров уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Об этом российский лидер заявил в четверг, 12 января, в поздравительном обращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Российский лидер напомнил, что в январе 2021 года торжественно отмечалось 300-летие Российской прокуратуры. За этот юбилейный год ведомство добилось новых результатов, сказал Путин.

Он отметил, что повысилась эффективность практики личного приема граждан прокурорами всех уровней, особо выделил работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, усилия по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Путин указал, что ключевыми направлениями работы сотрудников прокуратуры остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. Особо он выделил важность оказания содействия сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство России новых регионов. Глава государства призвал сделать всё, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих в стране людей.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать перечисленные и иные значимые задачи, и выразил надежду на то, что работники прокуратуры приложат максимум усилий, чтобы достойно хранить и приумножать лучшие традиции своих предшественников.

«Повторю главное: наши граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его четкое исполнение обеспечено государством», — сказал президент.

Президент Путин в конце декабря 2022 года назначил прокуроров новых регионов страны. Ранее кандидатуры на должности прокуроров новых регионов России были внесены на согласование в Совет Федерации. Они были рассмотрены в тот же день.