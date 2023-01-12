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Путин призвал прокуроров уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих

Путин: прокуроры должны уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин призвал прокуроров уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Об этом российский лидер заявил в четверг, 12 января, в поздравительном обращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Российский лидер напомнил, что в январе 2021 года торжественно отмечалось 300-летие Российской прокуратуры. За этот юбилейный год ведомство добилось новых результатов, сказал Путин.

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Он отметил, что повысилась эффективность практики личного приема граждан прокурорами всех уровней, особо выделил работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, усилия по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Путин указал, что ключевыми направлениями работы сотрудников прокуратуры остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. Особо он выделил важность оказания содействия сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство России новых регионов. Глава государства призвал сделать всё, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих в стране людей.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать перечисленные и иные значимые задачи, и выразил надежду на то, что работники прокуратуры приложат максимум усилий, чтобы достойно хранить и приумножать лучшие традиции своих предшественников.

«Повторю главное: наши граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его четкое исполнение обеспечено государством», — сказал президент.

Президент Путин в конце декабря 2022 года назначил прокуроров новых регионов страны. Ранее кандидатуры на должности прокуроров новых регионов России были внесены на согласование в Совет Федерации. Они были рассмотрены в тот же день.

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