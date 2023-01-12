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Зеленский призвал лишить гражданства украинцев с российским паспортом

Зеленский заявил о необходимости лишить гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт
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Фото: РИА Новости
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Украинцы с российским паспортом должны быть лишены гражданства страны. Об этом 11 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове.

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«Наша задача, чтобы все люди, которые имеют гражданство сегодня — двойное, тройное, есть разные люди, включая гражданство РФ, которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди имели, обязательно имели гражданство одно — РФ, если они его так же имеют», — сказал он.

Зеленский добавил, что такие люди должны проживать в том государстве, гражданство которого имеют. Между тем это не коснется «патриотических граждан государства».

Ранее, 10 января, Зеленский лишил гражданства Украины депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. При этом он уточнил, что соответствующее решение принято на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой страны.

13 сентября, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцам, которые добровольно получили российский паспорт и «активно поддерживают» Россию, грозит уголовная ответственность, в лучшем случае — тюремный срок за госизмену. Речь идет о тех людях, противозаконную деятельность которых установит следствие, уточнял он.

До этого, 2 сентября, сообщалось, что Зеленский указами лишил гражданства десятерых соотечественников, из которых пятеро — несовершеннолетние. Детали имена не уточняются ввиду норм законодательства.

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