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NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей
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NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
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Соцсеть Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей как источник дохода в рамках кампании по реанимации бизнеса новым владельцем Илоном Маском. Об этом газета The New York Times сообщила 11 января со ссылкой на двух знакомых с планом бизнесмена инсайдеров.

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По их словам, сотрудники Twitter говорили о продаже некоторых имен пользователей с декабря прошлого года. Инженеры обсуждали возможность проведения онлайн-аукционов, на которых потенциальные покупатели могли бы делать ставки на имена юзеров. Они должны были представлять собой слова, цифры или строку символов, которые следуют за знаком @.

Пока не известно, будет ли проект реализован, затронет ли он все имена пользователей или только подходящие определенным критериям.

В декабре Маск заявлял, что хочет ликвидировать неактивные аккаунты в Twitter и освободить 1,5 млрд имен пользователей. Только определенные никнеймы — например, известных людей, брендов и популярных названий — упоминались как ценные в данном контексте.

11 декабря Маск сообщал, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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