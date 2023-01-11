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Основатель Modern Talking высказался об отправке танков на Украину

Основатель Modern Talking: конфликт на Украине нельзя решить, посылая туда танки
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Завершить конфликт на Украине с помощью отправки туда новых партий танков невозможно. Об этом в среду, 11 января, заявил поп-музыкант, основатель группы Modern Talking Дитер Болен в интервью немецкому журналу Stern.

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«Я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этой войны с помощью насилия, посылая всё больше и больше танков», — сказал он.

Музыкант признался, что у него и его семьи боевые действия на Украине вызывают глубокую печаль. Также Дитер Болен рассказал, что его бабушка и мама родом из Кенигсберга — ныне Калининграда, а у самого него много друзей как в России, так и на Украине.

До этого основатель Modern Talking заявлял, что политикам следовало бы не вводить санкции, а садиться за стол переговоров.

Ранее 11 января стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, о чем сообщил польский президент Анджей Дуда. О каком количестве военной техники идет речь он не уточнил, однако отметил, что «такое решение в Польше уже есть».

В настоящее время на вооружении Польши находится более 240 танков Leopard. При этом в танковую роту в странах НАТО входит 14 танков.

В этот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков Leopard и модернизированных Т-72 не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что грузы, содержащие вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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