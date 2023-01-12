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В Белоруссии оценили шансы Сапеги вернуться в РФ

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Белоруссия может передать России осужденную гражданку РФ Софью Сапегу в нынешнем году. Об этом 12 января «Известиям» сообщил депутат палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич.

На выданье: когда Софью Сапегу могут помиловать
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«Президент отклонил помилование гражданки РФ, и это его право. Значит, не увидел оснований. Однако запрос на отбывание наказания в России вполне может быть удовлетворен. Как и, кстати, повторная просьба о помиловании. Наши правоохранительные органы действуют синхронно в силу интеграции в сфере безопасности», — сказал он.

10 января стало известно, что осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Защита планирует в ближайшее время передать запрос на ее передачу для отбытия в РФ оставшейся части наказания.

По словам Олега Гайдукевича, практика передачи осужденных развита между РФ и Белоруссией. «На наши соответсвующие запросы РФ всегда оперативно отвечает, также как и мы. То есть, координация в этой области хорошая», — сообщил политик. При этом передача гражданки РФ может состояться в этом году, считает он.

На вопрос «Известий» о том, как скоро процедуру могут запустить, адвокат девушки Антон Гашинский ответил: «пока оставим без комментариев».

Напомним, суд над Софьей Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020-го, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. 6 мая 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

В конце июня стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании или смягчении наказания. Позже глава республики заявил о возможности передать девушку России. Он признался, что ему ее жалко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минские одобрения: в Белоруссии допустили передачу Сапеги РФ в этом году

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