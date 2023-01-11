Умер народный художник России и ветеран Вениамин Чебанов

В Новосибирске в возрасте 97 лет умер народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов. Об этом в среду, 11 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«На 98-м году жизни скончался Вениамин Карпович Чебанов — народный художник России, почетный житель Новосибирска», — написал чиновник.

Он выразил искренние соболезнования семье Чебанова и отметил, что он навсегда останется с народом в «бессмертных картинах».

«Горжусь нашей многолетней дружбой. Всегда с глубоким вниманием относился к его творчеству. Безмерно благодарен ему за погружение в мир искусства», — написал мэр города.

Локоть рассказал, что Чебанов посвятил свое творчество патриотической теме, пишет RT. По его словам, пройдя непростой путь командира взвода, Чебанов сохранил верность своему призванию и всю жизнь сражался за Родину.

Картины Чебанова посвящены теме патриотизма и войне. Его работы находятся в частных коллекциях Польши, Германии, Франции, США, отмечает «Газета.Ru».

Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР. В 1935 году переехал в Новосибирск. В 1944 году окончил Новосибирское военно-пехотное училище в звании младшего лейтенанта. Попал на 1-й Украинский фронт. Сражался с врагом до окончания войны в должности командира взвода, а затем и роты.

В боях Чебанов получил ранение, был контужен. Он удостоился медали «За отвагу» и орденов Красной Звезды и Отечественный войны 1-й степени за боевые заслуги.

В послевоенное время Чебанов окончил Иркутское художественное училище, работал в разных издательствах как художник-оформитель.

Вениамин Чебанов являлся членом Союза художников СССР, РСФСР. В 2007 году ему было присвоено звание народного художника России.