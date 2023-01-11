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Пранкер Лексус рассказал о разоблачении «расследований» СПЧ ООН

Пранкер Лексус: пранк показал, что СПЧ ООН предвзяты и не раскроют неудобную правду о преступлениях Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о том, как вместе со своим напарником Владимиром Кузнецовым (Вованом) обратился в комиссию Совета ООН по правам человека. Своими впечатлениями он поделился с «Известиями» 11 января.

По его словам, комиссия далеко не беспристрастна. Ему удалось связаться с представительницей ведомства Ясминкой Джумхур. Лексус представился украинским военным, который подвергся насилию со стороны противника. Он отметил, что все его слова были приняты на веру, никаких более серьезных доказательств у него не потребовали. После этого пранкер инсценировал нападение сослуживцев на своего героя, чтобы проверить работу органа в стрессовой ситуации.

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«Они не готовы были к тому, что легенда поменяется и уже свои будут человека насиловать и избивать. И это неудобная правда, мы ничего подобного не увидим в отчетах со стороны комиссии, со стороны Украины. Всё, что создано, заранее определяет в качестве виновного Российскую Федерацию», — заключил он.

В среду, 11 января, Вован и Лексус опубликовали на канале «Шоу ВиЛ» в Rutube полные видео пранков над членами Независимой комиссии ООН по Украине, которые подтверждают ее пристрастность в вопросе расследования преступлений, якобы совершенных российскими военными. Пранкеры привлекли актера, который от лица украинского солдата рассказывал членам комиссии различные истории о насилии со стороны военнослужащих России, в которые без лишних вопросов верили. В то же время разговор с начальником управления офиса генпрокуратуры Украины по сексуальному насилию Ириной Диденко показал, что отвечать за подобные действия со стороны вооруженных сил своей страны она не намерена.

В июле мэр Варшавы рассказал дуэту Вована и Лексуса о проблемах с украинскими мигрантами. Он признался, что у властей нет ни плана, ни средств для работы с гостями.

Вопрос расследования военных преступлений на Украине стал особенно актуален после начала специальной военной операции по освобождению населения Донбасса. Такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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