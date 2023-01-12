Реклама
Прямой эфир
Мир
На химическом заводе в Иллинойсе произошел пожар
Происшествия
«КамАЗ» протаранил автобус в Армавире
Мир
США не стали отвечать на вопрос о поставках танков Украине по примеру союзников
Мир
В Совбезе указали на бесполезность поставок танков Leopard на Украину
Мир
Глава минобороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Общество
Вернувшиеся из плена ВСУ жители ДНР рассказали о пытках водой и током
Армия
В Сети появились кадры штурма Кременной российскими военными
Общество
Умер народный художник России и ветеран Вениамин Чебанов
Общество
Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Мир
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Мир
Росавиация помогла пилотам иностранных рейсов во время сбоя в США
Сюжет:

Контуженный сержант Алексеев отбил атаку врага и защитил опорный пункт ВС РФ

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выполняя задачу по обороне опорного пункта от вооруженных украинских националистов, сержант Игорь Алексеев в составе подразделения попал под обстрел боевиков, которые намеревались прорвать российскую оборону. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 12 января.

Ударными средствами: как будет обновляться российская армия
Сергей Шойгу озвучил планы совершенствования БПЛА, улучшения средств связи, экипировки и боевых возможностей авиации

Прицельным огнем по противнику сержант Алексеев на время снизил темпы наступления, но тот обрушил минометный огонь по позиции российского военного. Из-за разорвавшегося рядом минометного снаряда Алексеев получил контузию, но из боя не вышел. Он самостоятельно покинул зону обстрела и продолжил вести огонь по боевикам.

Существенные потери живой силы заставили врага отступить. Мужество и самоотверженность сержанта Алексеева помогли выполнить задачу по обороне российского опорного пункта.

Позиции батальонной тактической группы (БТГр), которую прапорщик Дмитрий Бочарников обеспечивал связью, подверглись атаке со стороны украинских националистов, из-за чего часть техники и линий связи были повреждены.

При плотном огне артиллерии противника по переднему краю рубежа обороны БТГр, прапорщик Бочарников лично восстановил проводную связь между командно-наблюдательным пунктом батальона и взводными опорными пунктами.

Несмотря на угрозу жизни, Бочарников развернул штатные средства связи и восстановил канал коммуникации, обеспечив артиллерии возможность нанести огневое поражение по наступающему противнику. Это позволило подавить вражеские артиллерийские средства на позициях и отразить атаку.

Накануне, 11 января, Минобороны рассказывало о рядовом Ринате Башарове. Он в составе группы российских военнослужащих обеспечивал безопасное продвижение колонны специальной и военной техники. В прилегающей лесополосе он обнаружил вооруженную диверсионно-разведывательную группу украинских националистов.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023