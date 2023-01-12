Контуженный сержант Алексеев отбил атаку врага и защитил опорный пункт ВС РФ

Выполняя задачу по обороне опорного пункта от вооруженных украинских националистов, сержант Игорь Алексеев в составе подразделения попал под обстрел боевиков, которые намеревались прорвать российскую оборону. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 12 января.

Прицельным огнем по противнику сержант Алексеев на время снизил темпы наступления, но тот обрушил минометный огонь по позиции российского военного. Из-за разорвавшегося рядом минометного снаряда Алексеев получил контузию, но из боя не вышел. Он самостоятельно покинул зону обстрела и продолжил вести огонь по боевикам.

Существенные потери живой силы заставили врага отступить. Мужество и самоотверженность сержанта Алексеева помогли выполнить задачу по обороне российского опорного пункта.

Позиции батальонной тактической группы (БТГр), которую прапорщик Дмитрий Бочарников обеспечивал связью, подверглись атаке со стороны украинских националистов, из-за чего часть техники и линий связи были повреждены.

При плотном огне артиллерии противника по переднему краю рубежа обороны БТГр, прапорщик Бочарников лично восстановил проводную связь между командно-наблюдательным пунктом батальона и взводными опорными пунктами.

Несмотря на угрозу жизни, Бочарников развернул штатные средства связи и восстановил канал коммуникации, обеспечив артиллерии возможность нанести огневое поражение по наступающему противнику. Это позволило подавить вражеские артиллерийские средства на позициях и отразить атаку.

Накануне, 11 января, Минобороны рассказывало о рядовом Ринате Башарове. Он в составе группы российских военнослужащих обеспечивал безопасное продвижение колонны специальной и военной техники. В прилегающей лесополосе он обнаружил вооруженную диверсионно-разведывательную группу украинских националистов.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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