В Сети появились кадры штурма Кременной российскими военными

В Сети появилось видео штурма российскими военными позиций украинских боевиков в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Оно было опубликовано 11 января на портале «Русская весна».

Ролик снят на камеру одного из бойцов Вооруженных сил (ВС) России. На нем видно, как участники штурма прячутся за деревьями, на фоне слышны выстрелы и крики. Российская сторона призывает противников бросить оружие и сдаться.

10 января российский военнослужащий Западного военного округа с позывным Слон рассказал, что попытка украинских вооруженных формирований активизироваться новогодней ночью в районе Кременной обернулась для них большими потерями.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что два мирных жителя погибли во время обстрела Кременной со стороны Украины. Еще один человек получил ранения.

Ситуация в регионе обострилась после начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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