В 2022-м банкротами стали 278 тыс. граждан РФ

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось в полтора раза почти до 280 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия» 12 января. При этом темпы роста несостоятельности физлиц замедляются уже второй год подряд.

По итогам 2022-го среди регионов рейтинг лидеров по абсолютному числу граждан-банкротов возглавляют Краснодарский край, Московская область и Москва. Четвертую и пятую строчки занимают Башкортостан и Свердловская область. Подавляющую часть процедур о несостоятельности в прошлом году, по-прежнему инициируют сами должники: 96,7% против 94,9% в 2021-м. Оставшаяся часть приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу.

В 2022-м мораторий на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике, заявил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Мораторий предполагал запрет на возбуждение процедуры банкротства и действовал с апреля по сентябрь 2022-го. По словам Ильи Торосова, в прошлом году, как и в ковидный период прогнозировался всплеск дефолтов, но этого не случилось.

Замедление темпов роста свидетельствует о том, что институт потребительского банкротства вошел в фазу зрелости, для которой характерны более умеренные тенденции, рассказал «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По ожиданиям экспертов, в 2023-м число таких процедур продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения.

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Добились признания: в 2022-м банкротами стали 278 тыс. граждан