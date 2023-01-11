Футболиста Промеса заподозрили в передаче €250 тыс. наркоторговцу

Нападающего московского ФК «Спартак» Квинси Промеса заподозрили в передаче €250 тыс. Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина. Об этом в среду, 11 января, сообщила газета AD.

По данным источника издания, у наркобарона в 2019 году украли партию кокаина, что, предположительно, могло послужить мотивом убийства экс-футболиста «Антверпена» Келвина Мейнарда. По версии следствия, Промес был связан с Уортелом, когда играл за «Аякс».

После пропажи наркотиков, как предполагается, футболист заплатил €250 тысяч за свою безопасность.

Адвокат Уортела Руд ван Бом заявил, что у правоохранителей нет доказательств, которые бы указывали на получение его клиентом денег от футболиста. Как отмечает сайт aif.ru, наркоторговец утверждает, что не знает Промеса.

«Есть только информация, которая поступила в полицию и то, что попало в СМИ. В основном это слухи, больше ничего», — подчеркнул ван Бом.

Как отмечает RT, торговец из Суринама находится под стражей и отрицает все обвинения и связь с хавбеком красно-белых, однако в телефоне дилера нашли контакты Промеса.

Он должен предстать перед судом 3 марта, но по другому делу — против футболиста выдвинуты обвинения в нанесении тяжких телесных и покушении на убийство своего родственника, пишет сайт kp.ru.

31-летнего Промеса в Нидерландах подозревают в покушении на убийство двоюродного брата в 2020 году, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, он подозревается в участии в преступной организации и незаконном обороте наркотиков.

Как напоминает «Ридус», в 2018 году Промеса задерживала полиция на испанском острове Ибица за избиение супруги.

В марте текущего года полиция Нидерландов заподозрила Промеса в причастности к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации. Общая стоимость перехваченной партии наркотиков составила €120 млн. Согласно версии правоохранителей, Промес вместе с членами семьи якобы вложил деньги в покупку партии кокаина.

С февраля 2021 года Промес выступает за «Спартак», отмечает телеканал «360». В текущем сезоне он провел 23 матча и забил 17 голов. Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год, уточняет «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Газета.Ru», на днях стало известно, что Промес пропустит сборы «Спартака» в ОАЭ. В частности, упоминалось о возможной его экстрадиции из-за соглашения между властями ОАЭ и Нидерландами.