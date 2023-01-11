Крупнейший индонезийский вулкан выбросил пепел на высоту до 900 метров

Самый высокий в Индонезии вулкан Керинчи, находящийся на индонезийском острове Суматра, выбросил пепел на высоту до 900 метров. Извержение продолжалось более восьми минут, передает телеканал «Известия». Правительство провинции Джамби строит эвакуационный маршрут для спуска жителей с горы Керинчи. В последнее время вулкан активен и несколько раз извергался или выбрасывал пепел.

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