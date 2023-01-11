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МИД Эстонии призвал Тбилиси разрешить Саакашвили лечиться за границей

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Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Тбилиси разрешить бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили выезд за границу на лечение. Об этом он написал в Twitter в среду, 11 января, после разговора по телефону с грузинским министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

«Я выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья Саакашвили и призвал предоставить ему возможность лечиться за границей», — высказался Рейнсалу.

Ранее в среду мать Саакашвили Гиюли Аласания заявила, что ему ставят новые диагнозы, а также она выразила удивление, что ее сын вообще еще жив при таком состоянии. Аласания настаивает на том, чтобы суд освободил Саакашвили от судебных процессов в связи с ухудшением самочувствия.

9 января Аласания выразила надежду, что суд отпустит ее сына на лечение. Она заявила, что «Ему очень плохо! У него яд в организме!».

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14 декабря прошлого года пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет персонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения.

В тот же день Саакашвили объявил голодовку после отказа ему, несмотря на заключения врачей, в дистанционном участии в суде. Но через несколько часов после письма от европарламентариев Саакашвили голодовку прекратил.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси, против бывшего грузинского президента было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

Весной 2022 года мать Саакашвили сообщила о найденных в организме сына тяжелых металлах. В декабре стало известно, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Позже в минюсте страны заявили, что в организме экс-президента Грузии нет опасных веществ, которые бы превышали норму.

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