МИД Эстонии призвал Тбилиси разрешить Саакашвили лечиться за границей

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Тбилиси разрешить бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили выезд за границу на лечение. Об этом он написал в Twitter в среду, 11 января, после разговора по телефону с грузинским министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

«Я выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья Саакашвили и призвал предоставить ему возможность лечиться за границей», — высказался Рейнсалу.

Ранее в среду мать Саакашвили Гиюли Аласания заявила, что ему ставят новые диагнозы, а также она выразила удивление, что ее сын вообще еще жив при таком состоянии. Аласания настаивает на том, чтобы суд освободил Саакашвили от судебных процессов в связи с ухудшением самочувствия.

9 января Аласания выразила надежду, что суд отпустит ее сына на лечение. Она заявила, что «Ему очень плохо! У него яд в организме!».

14 декабря прошлого года пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет персонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения.

В тот же день Саакашвили объявил голодовку после отказа ему, несмотря на заключения врачей, в дистанционном участии в суде. Но через несколько часов после письма от европарламентариев Саакашвили голодовку прекратил.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси, против бывшего грузинского президента было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

Весной 2022 года мать Саакашвили сообщила о найденных в организме сына тяжелых металлах. В декабре стало известно, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Позже в минюсте страны заявили, что в организме экс-президента Грузии нет опасных веществ, которые бы превышали норму.