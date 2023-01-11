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Возбуждено дело после гибели трех мальчиков при пожаре на Урале

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Три несовершеннолетних мальчика погибли при пожаре в частном доме в городе Камышлове Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 11 января уведомил старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга.

По предварительной версии, дети отравились продуктами горения.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы», — сказал Шульга журналистам.

ГУ МЧС по региону уточнило, что 11 января в 18:33 (16:33 мск) в экстренную службу поступило сообщение о пожаре на улице Высокой в Камышлове. В 19:08 (17:08 мск) открытое горение удалось ликвидировать.

В настоящее время место происшествия осматривается, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин возгорания и смерти несовершеннолетних. Личности детей установлены.

«Отец [мальчиков] — грейдеровщик местной коммерческой компании, в семь утра ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни», — сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, уголовный розыск, СК и МЧС отрабатывают все возможные версии случившегося, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и проблемы с печным отоплением.

В конце декабря прошлого года в Воронеже при пожаре в жилом доме на улице Туполева погибли двое несовершеннолетних мальчиков, еще одна девочка пострадала. Причина пожара — бытовая. Семья, проживавшая в квартире, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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