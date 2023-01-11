Возбуждено дело после гибели трех мальчиков при пожаре на Урале

Три несовершеннолетних мальчика погибли при пожаре в частном доме в городе Камышлове Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 11 января уведомил старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга.

По предварительной версии, дети отравились продуктами горения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы», — сказал Шульга журналистам.

ГУ МЧС по региону уточнило, что 11 января в 18:33 (16:33 мск) в экстренную службу поступило сообщение о пожаре на улице Высокой в Камышлове. В 19:08 (17:08 мск) открытое горение удалось ликвидировать.

В настоящее время место происшествия осматривается, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин возгорания и смерти несовершеннолетних. Личности детей установлены.

«Отец [мальчиков] — грейдеровщик местной коммерческой компании, в семь утра ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни», — сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, уголовный розыск, СК и МЧС отрабатывают все возможные версии случившегося, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и проблемы с печным отоплением.

В конце декабря прошлого года в Воронеже при пожаре в жилом доме на улице Туполева погибли двое несовершеннолетних мальчиков, еще одна девочка пострадала. Причина пожара — бытовая. Семья, проживавшая в квартире, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.