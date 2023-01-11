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Глава МАГАТЭ рассказал о надежде встретиться с Путиным в ближайшее время

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что надеется в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 11 января в эфире итальянского телеканала Rainews24.

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«Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать», — сказал он.

Как пояснил Гросси, в процессе осенней встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге они договорились о том, что будет продолжать контактировать по вопросу Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать. Мы должны быть ближе к решению», — отметил он.

Глава МАГАТЭ также отметил, что заключение соглашения по ЗАЭС не является невозможным и нужно продолжать над ним работать.

«Нападения на атомную станцию стали рутиной, и это безумие. Я уже говорил это на заседании Совбеза ООН, они играют с огнем. У нас будет ядерный инцидент, мы должны этого избежать. Мы должны прийти к новой ситуации, этот статус-кво больше не нужен. Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России. Ядерный инцидент большого масштаба будет иметь последствия для обеих сторон», — подчеркнул Гросси.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что российского президента в ближайшем будущем не запланировано встреч с главой МАГАТЭ.

22 декабря глава МАГАТЭ заявил, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС должна быть создана исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерный инцидент на Запорожской АЭС, и он прилагает все усилия для этого.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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