Потомки косовоалбанского коллаборациониста и сооснователя дивизии СС «Скендербег» Джафера Дева подали в берлинский суд иск в отношении посла Германии в Приштине Йорна Роде за якобы клевету на своего предка. Об этом сообщил один из членов семьи Девы в соцсетях в среду, 11 января.

«Сегодня подан иск против немецкого посла в Приштине Йорна Роде из-за серьезной клеветы в отношении Джафера Дева. Иск подан в суд в Берлине. Посол продолжил свои ложные и безосновательные обвинения Джафера Дева, указывая нам, как поступать со своими внутренними вопросами», — написал потомок коллаборациониста Вальдет Дева.

Ранее вышеупомянутый представитель ФРГ в непризнанном Косово неоднократно выражал в своем аккаунте в Twitter серьезную обеспокоенность из-за начала работ по реконструкции в мемориальных целях дома, где в годы немецкой оккупации Югославии проживал «известный пособник нацистов, коллаборационист и сооснователь дивизии СС «Скендербег». Посол также призвал не искажать истину о холокосте и преступлениях нацистов и их поборниках.

Также в среду намерение властей Приштины в непризнанном Косово увековечить память Девы прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что власти Косово именно во время обострения ситуации между Приштиной и Белградом готовы потратить €300 тыс. на реставрацию здания, где Дева жил во времена немецкой оккупации Югославии.

По ее словам, подобные провокации происходят с молчаливого согласия Евросоюза и США во многих странах Европы.

Официальный представитель МИДа отметила, что лидеры некоторых европейских стран, такие как президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти, поощряемые Западом, давно зарекомендовали себя как приверженцы нацисткой идеологии.