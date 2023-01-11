Эксперт оценил меры Минцифры для возвращения IT-специалистов в Россию

Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в среду, 11 января, в беседе с «Известиями» оценил меры, принятые Минцифры РФ для возвращения в страну IT-специалистов.

По словам специалиста, когда политическая ситуация станет более спокойной, специалисты начнут возвращаться по собственному желанию.

«Минцифры, в общем, когда что-то предлагает, то предлагает разумные и дельные решения. Лишние ограничения, конечно, оттолкнут людей. Кроме того, мы конкурируем за IT-специалистов со всем остальным миром, привлекаем и стараемся привлекать людей откуда угодно. Нам совершенно необязательно, чтобы в российских компаниях работали исключительно российские граждане», — отметил Захаров.

Эксперт выразил мнение, что повышение налогов и другие ограничения приведут к тому, что нанимать сотрудников станет сложнее.

«Мне не кажется, что нужны какие-то преференции именно для IT-cспециалистов. То, что нужно для отрасли Минцифры в рамках своих полномочий и без того «пробивает» <...> Нужна системная «победа» — тогда все возвращаются», — заключил Захаров.

Ранее в этот день сообщалось, что Минцифры РФ с декабря начало проводить совещания с представителями ассоциаций и профильных компаний по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. Известно, что ведомство еще не разработало окончательного пакета мер, однако «они будут приняты в ближайшее время».

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов рассказал, что в качестве одной из мер обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех IT-специалистов, которые работают из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

В свою очередь, глава НП «Руссофт» Валентин Макаров другими мерами, которые разрабатывает ведомство для возращения IT-специалистов, называл частичную оплату обратного перелета на родину и бронь от призыва в армию.

Ранее, 28 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.

20 декабря Шадаев сообщал, что около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны. Он отметил, что 10% сотрудников IT-компаний уехали из России.