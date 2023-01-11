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Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Вильнюс передаст Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитные установки. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге после встречи с главой Украины во Львове в среду, 11 января.

«Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки», — сказал Науседа.

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В этот же день Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, который по итогам переговоров сообщил, что его страна передаст Украине танки Leopard в рамках международной коалиции.

После этого украинский лидер призвал Запад не жалеть танков для Киева. Он отметил, что Украина ожидает от западных партнеров новых совместных решений.

Так же в среду руководство Великобритании подтвердило свое намерение передать украинской стороне танки. Премьер-министр страны Риши Сунак поручил главе британского министерства обороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине, в том числе поставки танков.

В Москве неоднократно осуждали поставки оружия на Украину. Так, 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что отправка оружия Украине западными странами не изменит ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, эти поставки только «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

22 декабря сообщалось, что, по оценке Генштаба, Украина уже получила совокупную военную помощь Запада на сумму почти $100 млрд.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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