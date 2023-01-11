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Польские пользователи Twitter обвинили президента Дуду в предательстве

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Пользователи социальной сети Twitter, проживающие в Польше, выразили свое недовольство решением президента страны Анджея Дуды посетить Львов для встречи с коллегами с Украины и из Литвы.

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По мнению некоторых польских пользователей Сети, встреча трех лидеров прошла в неподходящем для этого месте.

«Встреча в том Львове, где нацисты несколько дней назад отмечали день рождения Бандеры, ты, предатель, плюешь на поляков», — написал пользователь под ником remczyslaw.

Другой пользователь указал на то, что Польша многое делает для Украины, в то время как там продолжают восхвалять лидера украинских националистов Степана Бандеру.

«Вы ему там напомнили, что они до сих пор существуют благодаря Польше? Мы помогаем, а они разыгрывают культ Бандеры, ненавижу эту политику, мы им всё даем, а они плюют в лицо», — пишет пользователь Beerus58324654.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о встрече Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.

Предыдущая встреча глав двух государств состоялась 22 декабря прошлого года в Польше, когда Зеленский возвращался домой из США. Тогда он отметил, что встретился с «другом Украины». В ходе той встречи стороны подвели итоги 2022 года, обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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