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Дуда: Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции

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Варшава отправит на Украину роту танков Leopard немецкого производства в рамках международной коалиции. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским во Львове в среду, 11 января.

«Будет передана рота танков Leopard. Такое решение в Польше уже есть», — написал польский лидер.

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Он добавил, что в Польше решили сделать первый шаг на пути поставок Киеву танков международной коалицией.

«Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы решили вложить в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard», — отметил Дуда.

Он не назвал точного количества передаваемых танков, однако известно, что стандартная танковая рота в странах НАТО составляет 14 боевых машин.

В тот же день Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Киева. Он отметил, что Украина ожидает от западных партнеров новых совместных решений.

Также в среду правительство Великобритании подтвердило свое намерение передать украинской стороне танки. Британский премьер-министр Риши Сунак поручил главе министерства обороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине, в том числе поставки танков.

Днем ранее газета Politico рассказала о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ. Так, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись», отметил источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января, в свою очередь, подчеркнул, что отправка оружия Украине западными странами не изменит ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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