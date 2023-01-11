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В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных

La Repubblica: Украина недооценила мобилизованных российских военных
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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Киев недооценил российских новобранцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в среду, 11 января, пишет корреспондент итальянской газеты La Repubblica Даниэле Райнери, побывавший в Краматорске.

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«За три месяца в Донбассе многие новобранцы начали адаптироваться и бороться с русской настойчивостью», — указал журналист.

В качестве примера он привел наступление российских военных на Соледар, где они учли применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта.

По словам Райнери, «страшилки» о том, что мобилизованные были отправлены в зону специальной военной операции (СВО) якобы без подготовки и снаряжения, были ошибочны, но Киев потерял бдительность.

Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября по указу президента Владимира Путина и завершилась в конце октября. В общей сложности было призвано 300 тыс. военнослужащих запаса.

21 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что в настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных. Как отметил глава государства, это достаточный резерв для ведения СВО.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в войска прибыло более 20 тыс. добровольцев, которые не стали дожидаться повесток.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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