Акции щедрости

В 2022 году российский фондовый рынок пережил несколько шоков, первым из которых стало падение индекса Мосбиржи в феврале на 45%, до шестилетнего минимума, всего за три торговых дня. Остановки торгов акциями и облигациями на целый месяц не было даже во время мирового финансового кризиса. Однако благодаря временному запрету коротких продаж, ограничению кредитного плеча и биржевым каникулам ситуацию удалось стабилизировать. Это позволило избежать системного кризиса и массового банкротства участников торгов.

Еще одной неожиданностью для инвестсообщества стал отказ Газпрома от выплаты дивидендов, что привело к обвалу стоимости акций корпорации на 30%. Спустя два месяца дивиденды утвердили, однако доверие инвесторов было несколько подорвано, и стоимость бумаг восстановилась лишь частично.

Следующее снижение произошло на фоне объявления частичной мобилизации, однако оно оказалось не столь значительным, как в феврале. Единственной высоколиквидной компанией, завершившей 2022 год в плюсе, стало «ФосАгро». Абсолютным лидером падения из входящих в биржевые индексы эмитентов оказался Polymetal, потерявший 70% стоимости.

В 2023 году геополитика продолжит оказывать давление на стоимость акций российских компаний, так как на многие секторы экономики были введены внешние ограничения, которые могут дополнительно ужесточить. Быстрого отскока, как при отмене противоковидных ограничений, мы не ожидаем.

Сейчас стратегия «купи и держи» на российском фондовом рынке может оказаться убыточной в случае реализации основных рисков, поэтому лучше отдать предпочтение активному управлению портфелем. При отсутствии фундаментальных ориентиров необходимо отслеживать новостной фон и анализировать техническую картину.

Среди интересных спекулятивных историй мы делаем ставку в первую очередь на голубые фишки, среди которых Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Сургутнефтегаз». Новостной фон будет определять динамику этих акций активнее, чем техническая картина. Фундаментальные факторы будут оказывать на котировки второстепенное значение, поэтому указанные акции оптимальны для торговых операций с горизонтом не более трех недель.

Высокую волатильность мы ожидаем в акциях представителей сырьевого сектора, стоимость которых будет зависеть от цен на экспортные товары на мировых рынках, а также от внешних ограничений на их экспорт из РФ. Помимо геополитических факторов влияние на них могут оказать и внутренние, в частности увеличение налоговой нагрузки. Даже в случае возобновления публикации финансовой отчетности эти акции лучше не покупать на долгосрочную перспективу из-за слишком высоких геополитических рисков. В качестве инвестиций со среднесрочным горизонтом (один-два месяца) можно рассматривать бумаги «Лукойла», «ФосАгро», «Роснефти», «Полюса», «Норникеля», «Русала» и «Татнефти».

Компании, которые способны показать наиболее устойчивую динамику в этом году, менее остальных подвержены риску внешнего давления и ограничений на ведение их бизнеса. Наибольшие риски для этих эмитентов заключаются в спаде потребительского спроса на фоне высокой инфляции и падения реальных доходов населения. Однако мы считаем, что риски уже не так актуальны, как в прошлом году, и даже в условиях ощутимого экономического спада прибыль нижеперечисленных компаний будет расти. Среди них мы в первую рассматриваем ритейлеров и представителей IT-индустрии, в том числе X5 Retail Group, «Магнит», Ozon, Fix Price, «Яндекс», VK, TCS Group.

Как правило, потребительский сектор первым восстанавливается после прохождения острой фазы кризиса. Поскольку 2022 году этого не произошло, то в 2023-м вероятен достаточно быстрый отскок котировок упомянутых акций.

В прошлом году некоторые ритейлеры показали двузначный рост выручки на фоне увеличения среднего чека и расширения своих торговых сетей. Именно эти компании и должны стать лидерами роста при восстановлении всего сектора. Устойчивое повышение прибыли мы также ожидаем от Мосбиржи и СПБ Биржи, так как даже при падающих рынках они всё равно зарабатывают на комиссиях при коротких продажах акций инвесторами.

В качестве удачных дивидендных историй мы рассматриваем акции МТС, ФСК, «Русгидро» и «Ростелекома». Все они входят в число системообразующих, поэтому государство позволит им индексировать тарифы и будет регулировать их налоговую нагрузку таким образом, чтобы исключить экономические риски. Важно, что с большой вероятностью эти компании направят на дивиденды до 50% прибыли по МСФО.

Автор — аналитик Freedom Finance Global

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