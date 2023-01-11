В ЕС заявили, что не обсуждают новый пакет санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) пока не обсуждает новый пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель ЕС в среду, 11 января.

По его словам, на текущий момент ни одна страна Евросоюза не вынесла на обсуждение никаких предложений на этот счет.

«На данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов ЕС нет никаких обсуждений по поводу десятого пакета санкций против России. Нет никаких предложений от государств-членов по обсуждению каких-либо конкретных измерений будущего пакета», — сообщил источник из ЕС «РИА Новости».

Он также отметил, что введение каких-либо новых санкций становится всё труднее из-за большого количества уже действующих антироссийских ограничительных мер.

Ранее, 16 декабря, в Евросоюзе отмечали, что исчерпали большинство своих инструментов воздействия на Россию, поэтому десятый пакет антироссийских санкций может быть «закрытием лазеек».

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса. 15 декабря страны — члены ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. После согласования членами ЕС нового пакета президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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