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Автоэксперт оценил оценил систему e-Corner автомобиля Hyundai

Авоэксперт Шапарин: система e-Corner в автомобилях Hyundai не найдет себе применения в реальной жизни
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Фото: YouTube/Hyundai Mobis
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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в среду, 11 января, в беседе с «Известиями» оценил представленную компанией Hyundai систему e-Corner, которая позволяет машине двигаться в режиме «краба».

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По словам специалиста, технология не найдет себе применения в реальной жизни, а компания представила систему «чтобы впечатлить, получить свою дозу пиара и в целом продемонстрировать возможности».

«Я с трудом представляю, чтобы это было нужно обычному потребителю. Да и в целом подобные высокие технологии — они в реальной жизни не заказываются <...> В наших условиях я себе живо представляю, как такие движения колес будут замерзать и сталкиваться с нашей непростой реальностью», — подчеркнул Шапарин.

По мнению автоэксперта, автомобильным компаниям лучше стоило бы уделить внимание совершенствованию систем безопасности в машинах. Система e-Corner, по его словам, будет долго внедряться в производство, поэтому подобные продукты будут не конкурентноспособными.

«Мы через некоторое время будем воспринимать такое видео, как курьез. Это смешная функция», — заключил Шапарин.

Система e-Corner была представлена Hyundai на выставке CES 2023. Технология призвана упростить парковку. Она подразумевает, у каждого колеса свой мотор, и это позволяет им работать независимо друг от друга. На рынке система может появиться в 2025 году.

29 декабря стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге частично возобновил работу и начал производить кузовные детали, а также сваривать и окрашивать готовые кузова. Они предназначены для экспорта в соседний Казахстан на завод в Алма-Ате, где производят Hyundai Solaris. На предприятии Hyundai Trans Kazakhstan выпускают семь моделей Hyundai: Accent (Solaris), Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. В августе 2022 года сборка модели Accent (Solaris) была приостановлена из-за нехватки комплектующих.

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