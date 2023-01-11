Автомобиль насмерть сбил пешехода в Ульяновске

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом пишет в среду, 11 января, ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 10 января около 7:30 на улице Западной у дома 13.

25-летний водитель Hyundai при движении задним ходом сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший скончался в больнице.

Ранее, 10 января, грузовик сбил двух пешеходов на трассе «Дон» в Липецкой области. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.