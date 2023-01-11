Синоптики рассказали о сохранении аномально холодной погоды в Самарской области

В четверг и пятницу, 12 и 13 января, в Самарской области местами сохранится аномально холодная погода. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

Среднесуточная температура в эти дни будет ниже нормы на девять градусов. Так, в ночные часы ожидается до –28 градусов, днем — до –17 градусов.

В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Местным жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице и не допускать переохлаждения.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.

Текущую зиму в Москве синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.