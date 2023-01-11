В Тверской области в 2022 году отремонтировали 290 км дорог

В Тверской области в 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 390 км дорог. Об этом в среду, 11 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональные власти.

Как отмечается в материале, это в полтора раза больше, чем в 2021 году.

В нормативное состояние были приведены региональные трассы опорной сети, межмуниципальные дороги, подъезды к экономическим объектам и туристические маршруты.

Ранее, 11 января, сообщалось, что в Томской области в 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок около 240 км дорожного покрытия.