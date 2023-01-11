В Европарламенте прокомментировали новость об инвестициях в кассетные бомбы

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннер Бек 11 января прокомментировал «Известиям» информацию портала EUobserver о том, что добровольный пенсионный фонд Европарламента инвестировал в оружейную промышленность, производящую кассетные боеприпасы.

Он пояснил, что фонд функционирует, но в него не попадают новоизбранные депутаты.

«Фонд появился, чтобы привлекать инвестиции крупнейших производителей оружия в США — военно-технологических компаний. Этично ли это — публично спонсировать фонд, чтобы инвестировать в компании, предоставляющие военное оборудование? Я думаю, пацифисты скажут, что нет. Другие скажут, что да. Но, естественно, зависит от обстоятельств. Дополнительный вопрос в том, этично ли использовать общественные фонды для этого», — сказал Бек.

По его словам, если депутаты ЕП инвестируют в компании, которые производят и продают оружие, запрещенное в мире, тогда это «может быть описано как бесчестие».

«Я думаю, когда дело доходит до долевых инвестиций — это важно. Потому что вы должны понимать, что депутаты ЕП не обязательно в курсе того, на что именно компании тратят деньги. Но я думаю, что это реальная проблема. Я надеюсь, что некоторые из них были в курсе», — заключил он.

Немецкий политолог Кристоф Херстель сообщил, что указанный пенсионный фонд заявляет, что не обязан отчитываться по поводу инвестиций в компании, производящие запрещенное оружие.

«Кассетные бомбы признаны негуманными, они запрещены, потому что сама по себе бомба взрывается в небе над территорией, где находятся люди, а затем рассеивает заряд взрывчатки по обширной площади, бомбежка происходит на большой территории, но зачастую эти бомбы подают в непосредственной близости или даже конкретно в населенный пункт, и гражданское население становится жертвами», — пояснил он.

Политолог добавил, что многие американские компании заявляют, что не производят кассетные боеприпасы, однако это оружие по-прежнему существует и экспортируются по всему миру, «так что кто-то точно врет в этой ситуации».

Накануне Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написало, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы производства США. Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM).

Отмечалось, что Вашингтону запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака. После того как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить, уточняет автор статьи. При этом в публикации отмечается, что Анкара пыталась скрыть их передачу Киеву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас трудно говорить о достоверности публикации Foreign Policy. При этом он напомнил о том, что Турция поставляет Украине беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Кроме того, он подчеркнул, что Анкара как член НАТО имеет обязательства перед альянсом.

Затем источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что сообщения о якобы поставках Украине кассетных боеприпасов являются дезинформацией, которая нацелена на подрыв мирных усилий Анкары.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.