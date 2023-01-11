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Родные убитой многодетной матери рассказали о ее госпитализации из-за побоев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мать пятерых детей из Свердловской области, найденная убитой, Любовь Белюшина ранее попадала в больницу из-за побоев. Родственники женщины рассказали «Известиям» 11 января, что убитая страдала от рукоприкладства со стороны мужа.

Женщина пропала 22 декабря 2022 года. Отец со своей сожительницей ждал Белюшину в гости, но она так и не доехала.

«Автобус пришел, а Любы нет. Отец начал ей звонить, но телефон уже был недоступен. Тогда и забили тревогу. Стали звонить сестре, узнавать. Получается, что она выехала из дома, а ее нигде нет», — вспомнила сожительница отца.

Она рассказала, что бывший супруг убитой Александр Белюшин редко общался с родственниками женщины, только привозил ее в гости к отцу и сразу же уезжал. При этом двоюродная сестра погибшей Наталья отметила, что мужчина был скорее молчаливым, чем угрожающим.

«Я знала, что в августе Любовь лежала в больнице после побоев, я ездила к ней», — сказала собеседница «Известий».

О том, что Белюшин признался в убийстве своей бывшей жены, стало известно ранее в среду. В этот же день мать Белюшина обвинила убитую невестку в «загуле».

Несмотря на развод, пара жила вместе. У них пятеро детей. По данным следствия, 22 декабря прошлого года погибшая собиралась уехать с детьми от экс-супруга из поселка Коптелово Свердловской области в город Реж в том же регионе и устроиться там на работу.

По предварительным данным, Белюшин, узнав об этом, задушил женщину, после этого он вывез ее тело в лес, где оно было обнаружено 10 января.

Сосед семьи рассказал, что между бывшими супругами часто возникали серьезные конфликты, во время которых Белюшин избивал женщину. По словам соседа, незадолго до трагедии она высказывала опасения, что Белюшин может ее убить. Он первым попал под подозрение правоохранительных органов.

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