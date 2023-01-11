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Стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Ярослав Беляев
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В Екатеринбурге стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. Как сообщила прокуратура Свердловской области 11 января, инцидент произошел в Академическом районе города в 9 января.

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«Стая безнадзорных собак напала на шедшую по улице женщину с малолетним ребенком. Пострадавшие обратились в травмпункт. У ребенка диагностированы укушенные раны голени и ссадина», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что женщина и ребенок очень испугались.

Надзорное ведомство намерено проверить, заключен ли в уральской столице муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на текущий год, а также поступали ли ранее от граждан жалобы на агрессивное поведение животных и какие меры предпринимались для соблюдения требований законодательства в данной сфере специализированной организацией.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что в Нефтекамске (Башкирия) республиканское отделение СК РФ организовало проверку по факту нападения собаки на ребенка. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения 14-го числа. На записи видно, как ребенка догоняют собаки, одна из них начинает его кусать. Случай также заинтересовал прокуратуру.

8 ноября сообщалось, что в Нижнем Тагиле с начала 2022 года отловили более 1 тыс. бездомных собак. В ходе октябрьской корректировки бюджета на отлов бездомных животных дополнительно было выделено 600 тыс. рублей. Контракт на работы действует с компанией «Добрые руки».

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