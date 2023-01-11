В Пензе пропал блогер Артем Бординов

В Пензе пропал 30-летний блогер Артем Бординов. Об этом сообщается на странице добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» в среду, 11 января.

Согласно сообщению, Бординов перестал выходить на связь 9 января.

В организации назвали приметы пропавшего — рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые, носит усы и бороду.

Блогер, часто выступающий под псевдонимом Тяпа, стал известен благодаря съемкам в комедийном сериале «Зема», участию в КВН, а также YouTube-проекту «Красавица и Чудовище».

Ранее, 31 декабря, в Санкт-Петербурге был найден мертвым один из лидеров андеграундного рэпа Андрей Райкконен, известный как Эхопрокуренныхподъездов (ЭПП). По предварительным данным, он умер в своей квартире. Причины смерти не назывались. За два дня до этого Райкконен перестал выходить на связь и пропал из социальных сетей.