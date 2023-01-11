Шереметьево прокомментировал повреждение самолета трапом

В столичном аэропорту Шереметьево 10 января во время предполетного обслуживания при отгоне самоходного трапа произошло повреждение лакокрасочного покрытия двери самолета. Выполнявший наземное обслуживание работник почувствовал ухудшение самочувствия, и его отправили в медучреждение, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

По информации аэропорта, специалисты осмотрели воздушное судно и признали повреждение несущественным. Самолет получил разрешение на вылет и продолжил выполнение рейса по назначенному маршруту, а также выполнил штатную посадку в пункте назначения.

«Работнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, где находится на данный момент под наблюдением медиков с предварительным диагнозом «отравление». Согласно документальным подтверждениям указанный работник при выходе на рабочую смену прошел плановый медосмотр без отклонений», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день источник сообщил «Известиям», что 34-летнего сотрудника Шереметьево доставили в реанимацию одной из больниц, где врачи диагностировали у него интоксикацию. Мужчина врезался на телетрапе в самолет. Его нашли без сознания на рабочем месте. По предварительным данным, он впал в кому из-за действия наркотических средств.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.