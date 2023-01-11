Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона указал на страх США отдавать танки Киеву из-за коллапса ВСУ
Мир
Нацбанк Украины потребовал от международных банков уйти с российского рынка
Мир
Путин обсудил с Раиси вопросы двустороннего сотрудничества
Мир
Прошедший год стал для Европы вторым самым жарким в истории
Общество
Голикова сообщила об установлении в новых регионах общероссийского МРОТ
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Наука
Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев
Мир
Почти 80% опрошенных граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе
Мир
Президент Польши заявил о передаче Киеву роты танков Leopard
Авто
BMW анонсировала появление электрокара i5 в 2023 году
Мир
СМИ сообщили о призывах Запада к Украине оставить Артемовск
Мир
Reuters сообщило об уходе Архиповой из жюри премии Андерсена

Шереметьево прокомментировал повреждение самолета трапом

Шереметьево об инциденте с трапом: работнику стало плохо, поцарапана дверь самолета
0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном аэропорту Шереметьево 10 января во время предполетного обслуживания при отгоне самоходного трапа произошло повреждение лакокрасочного покрытия двери самолета. Выполнявший наземное обслуживание работник почувствовал ухудшение самочувствия, и его отправили в медучреждение, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Рейс, два, три: Пулково просит преференций зарубежным перевозчикам для полетов в РФ
Какие новые маршруты это позволит запустить

По информации аэропорта, специалисты осмотрели воздушное судно и признали повреждение несущественным. Самолет получил разрешение на вылет и продолжил выполнение рейса по назначенному маршруту, а также выполнил штатную посадку в пункте назначения.

«Работнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, где находится на данный момент под наблюдением медиков с предварительным диагнозом «отравление». Согласно документальным подтверждениям указанный работник при выходе на рабочую смену прошел плановый медосмотр без отклонений», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день источник сообщил «Известиям», что 34-летнего сотрудника Шереметьево доставили в реанимацию одной из больниц, где врачи диагностировали у него интоксикацию. Мужчина врезался на телетрапе в самолет. Его нашли без сознания на рабочем месте. По предварительным данным, он впал в кому из-за действия наркотических средств.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023