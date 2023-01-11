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«Известия» показали процесс наведения «Градов» для уничтожения ВСУ под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Работу одной из бригад 11 января показал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Военнослужащий, управляющий реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град», наглядно показал, как осуществляется наведение батареи.

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«Ориентирую буссоль на север. Это нужно для того, чтобы навести орудие и сориентироваться в пространстве. Относительно этой буссоли будет дано направление стрельбы», — показал военный.

В это же время сразу же после наводки царившую до этого тишину нарушили громкие залпы из РСЗО.

«Наша реактивная артиллерия работает на херсонском направлении, уничтожая скопление противника на правом берегу Днепра», — рассказал Тимашев.

Огневое поражение наносится также и по военным складам противника.

Ранее в среду Минобороны также рассказало, как артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила позиции ВСУ на правом берегу Днепра с помощью РСЗО «Град». В военном ведомстве добавили, что десантники нанесли удары после получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее, 10 января, Минобороны показало, как экипажи реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) бьют по замаскированным подземным складам ВСУ. Водитель боевой машины и наводчик также рассказали о своей части работы с орудием.

Ранее, 6 января, российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации. Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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