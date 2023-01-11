Пожилая супружеская пара пострадала при пожаре в Казани

В Казани в результате пожара в частном доме пострадала пожилая супружеская пара. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел в ночь на 11 января в деревянном доме 113а по Оренбургскому проезду. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит обшивка комнат и кухни частного одноэтажного домовладения.

Площадь пожара составила 70 кв. м. В результате пострадали мужчина 1951 года рождения и женщина 1949 года рождения. С ожогами второй степени их доставили в республиканскую клиническую больницу, уточняет InKazan.ru.

Предварительной причиной возгорания эксперты называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

9 января пожар произошел в жилом доме в поселке Балахта в Красноярском крае. Площадь горения составила 48 кв. м. Двое мужчин погибли.