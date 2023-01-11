Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов у предприятий на новые воздушные суда

Президент России Владимир Путин, выступая на первом в 2023 году совещании с членами правительства, назвал слишком долгой работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях и потребовал от вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в течение месяца решить эту задачу.

Говоря о производстве гражданских и военных воздушных судов, Путин отметил, что на некоторых предприятиях до сих пор нет заказов.

«Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год», — заявил Путин.

В связи с этим он потребовал от Мантурова в течение месяца закончить работу по обеспечению авиазаводов заказами на текущий год. В ответ Мантуров заверил, что все заказы будут составлены и оформлены в течение месяца.

Он также рассказал, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы, в их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214. Он добавил, что проект будет финансироваться по льготной ставке 1,5% и «без избыточных требований к окупаемости».

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет серьезных нареканий к работе Мантурова, а критика во время совещания — «обычный рабочий процесс».