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Глава МИД Украины выразил уверенность в поставках танков Leopard 2 для нужд ВСУ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о своей уверенности в том, что власти ФРГ всё же согласятся поставить танки Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал 11 января в эфире новостной телепрограммы Tagesschau.

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«Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия всё равно позднее сделает это (поставит их. — Ред.). Мы уже видели это на примере самоходных гаубиц, системы ПВО IRIS-T и совсем недавно — на примере БМП Marder и системы Patriot. Это всегда похожая схема: сначала говорят «нет», затем яростно отстаивают свое решение, а в конце концов говорят «да», — объяснил он.

Кулеба также добавил, что Киев всё еще не понимает причины, по которым власти Германии поступают подобным образом.

Ранее в этот день депутат, спикер СвДП (Свободная демократическая партия Германии) по вопросам обороны в бундестаге Александр Мюллер в беседе с «Известиями» заявил о том, что в Германии на данный момент не определились с датой поставок БМП Marder Украине. По словам политика, «никто не знает», когда машины будут отправлены.

За день до этого, 10 января, издание Politico указало на давление со стороны Франции и Польши на ФРГ в вопросе принятия решения о передаче ВСУ танков Leopard. В частности, по информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись».

Между тем 8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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