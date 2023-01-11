Движение по нескольким улицам перекроют в Барнауле в январе
В Барнауле в связи с работами по строительству инженерных коммуникаций ограничат движение сразу по нескольким улицам. Об этом сообщает городская мэрия.
С 15 января движение перекроют по всей ширине улицы Северо-Западной на участке от Солнцева до Юрина. Причиной является строительство газопровода, ограничение продлится до вечера 15 февраля.
Как уточняет altapress.ru, с 5 января также закрыли проезд по Пролетарской от проспекта Красноармейского до переулка Радищева. Там специалисты будут прокладывать теплосети. Возобновить движение власти обещают к 5 апреля.
До 30 января будет перекрыта проезжая часть по переулку Циолковского от улицы Партизанской до Пролетарской. На участке запланированы дополнительные работы в рамках обустройства теплотрассы.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать объездные пути.