На Западе усомнились в успехе контрнаступления Украины без танков

Украина не сможет перейти в контрнаступление и одерживать какие-либо серьезные победы без поставок ей западными странами танков и другой тяжелой техники. Об этом написало британское интернет-издание The Independent во вторник, 10 января со ссылкой на осведомленные источники в Великобритании.

В материале отмечается, что в Великобритания впервые с начала конфликта рассматривает возможность поставки Украине танков, чтобы помочь стране бороться с российскими войсками.

«В течение нескольких недель ведутся переговоры о поставке в Украину основного боевого танка британской армии Challenger 2. Поставка танков будет означать значительный шаг в западной поддержке Украины, но британское правительство еще не приняло окончательного решения по этому вопросу», — говорится в статье.

В ней приводятся слова председателя британского комитета по защите общин Тобиаса Эллвуда, который призвал министров дать зеленый свет этому плану, заявив, что Запад должен делать «гораздо больше» для поддержки Украины.

«Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано. Поставка боевых танков являются выходом для Украины из сложившегося тупика», — сказал он.

Ранее в тот же день издание Politico рассказало о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ. В частности, по информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись».

Варшава же, пишет автор статьи, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

Днем ранее портал Sky News отмечал, что в случае, если в Великобритании поставки танков будут одобрены, это может подтолкнуть Германию и другие страны — члены НАТО снабдить Украину более мощным вооружением. Предполагается, что будет поставлено около 10 Challenger 2, стоящих на вооружении у британской армии.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев благодарен за оказанную военную и финансовую помощь, однако ее недостаточно для победы. Он заявил, что поставки вооружения для нужд Украины являются самым кратчайшим путем для достижения мира и безопасности в Европе.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка оружия Украине западными странами не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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