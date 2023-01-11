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Мать убившего многодетную экс-супругу обвинила невестку в «загуле»

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Фото: скриншот видео
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Мать мужчины, который признался в убийстве своей бывшей супруги Любови Белюшиной, настаивает на том, что ее сын Александр Белюшин непричастен к преступлению. Она обвиняет покойную в измене, которая якобы произошла до развода.

«Она (бывшая супруга) загуляла с молодым человеком, и он (Александр Белюшин. — Ред.) ее побил. Силы не рассчитал. Его судили за это. Потом они развелись. Он все унижения терпел ее. Внучка всё время говорила: «Бабушка, как папка унижается, всё время на коленях перед ней стоит». Прощения просил», — рассказала «Известиям» мать Александра Раиса.

О том, что Белюшин признался в убийстве свой бывшей жены, стало известно ранее в среду.

Несмотря на развод, пара жила вместе. У них пятеро детей. По данным следствия, 22 декабря 2022 года погибшая собиралась уехать с детьми от экс-супруга из поселка Коптелово Свердловской области в город Реж и устроиться там на работу. По предварительным данным, Белюшин задушил женщину, после этого он вывез ее тело в лес, где оно было обнаружено 10 января.

Сосед семьи рассказал, что между бывшими супругами часто возникали серьезные конфликты, во время которых Белюшин избивал женщину. По словам соседа, незадолго до трагедии она высказывала опасения, что Белюшин может ее убить. Он первым и попал под подозрение правоохранительных органов.

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