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Политолог оценил шансы Десантиса стать президентом США

Политолог Дробницкий назвал Десантиса хорошим кандидатом на пост президента США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
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Губернатор Флориды Рон Десантис кажется очевидным кандидатом в президенты США, но пока сложно сказать, будет ли он выдвигаться. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий 11 января оценил шансы политика в предвыборной гонке.

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«Мы можем теоретически сказать, что [экс-президент США Дональд. — Ред.] Трамп о себе заявил, Десантис — очень хороший кандидат, тем более что у него послужной список хороший. Он реально в армии послужил, хороший администратор, у него за спиной губернаторские полномочия, которые всегда в Америке приветствовались, но пока решения не принято», — сказал американист в беседе с Lenta.Ru.

По мнению эксперта, вопрос о выдвижении Десантиса и о том, насколько рано он будет это делать, остается открытым. Также Дробницкий обратил внимание, что существует такой фактор, как «проклятие раннего лидера», когда какой-то очевидный кандидат слишком рано сообщает о президентских амбициях, становится топом в рейтингах, однако затем его рейтинг может падать.

«К тому времени, когда основная масса кандидатов подтягивается на праймериз, публика немножко устает от него и в этом смысле выпадает новизна, с него сбивается фокус внимания», — объяснил он.

Также политолог отметил, что в настоящее время Десантису сложно проверить, поддержат ли его партийные активисты на местах.

«О Десантисе все разговаривают, о том, что он чуть ли не лучший претендент в 2024 году и так далее, сравнивают различные рейтинги, но пока все эти шумные разговоры о том, что Десантис вытеснил Трампа ничем не проверены, кроме этих предельно заряженных опросов, которые ставят себе задачу рассказать некую историю, а не проверить реальное положение вещей», — отметил Дробницкий.

При этом политолог подчеркнул, что американцы подустали от противостояния Трампа и действующего президента США Джо Байдена, и появление Десантиса является глотком свежего воздуха. Но вопрос о том, кто поборется за президентский пост и дадут ли Байдену пойти на второй срок, будет решаться только в 2023 году.

4 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, но пока официально свою кандидатуру не выдвигал, передает НСН.

Ранее, 16 ноября, Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году. Он зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США для участия в выборах главы государства, передает RT.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее, 13 декабря, стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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