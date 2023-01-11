Аллею Славы благоустроят в подмосковном Реутове в 2023 году
В городе Реутов (Московская область) в 2023 году планируется благоустроить территорию аллеи Славы. Об этом сообщает региональное министерство благоустройства.
Речь идет о пространстве в районе улицы Победы с 7-го по 11-й дом. Концепция благоустройства предусматривает разделение участка на функциональные зоны, включающие мемориальную площадь, аллею героев, прогулочную зону, яблоневый сад, детскую игровую и входную зоны.
При этом, как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в проект входит обустройство нескольких входов в сквер, который можно будет пересечь в любом направлении и выйти за его пределы.
«В рамках реорганизации мемориальной площади планируется перенести имена погибших на серию вертикальных стел, выполненных из нержавеющей стали, которые расположатся с двух сторон от часовни и освободят пространство площади», — говорится в сообщении профильного министерства.
Работы стартуют уже весной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить их планируется в течение года.