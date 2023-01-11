В декабре 2022 года из-за обстрелов ВСУ в ЛНР погибли 13 человек
В декабре 2022 года в результате обстрелов Луганской Народной Республики (ЛНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли 13 человек и еще 54 пострадали. Об этом в среду, 11 января, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«С 1 по 31 декабря 2022 года зафиксированы обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины, в результате чего установлены следующее последствия: погибли 13 человек, ранены 54 человека», — написала она в Telegram-канале.
Кроме того, было разрушено и повреждено более 140 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.
Сердюкова отметила, что фактические цифры могут быть значительно выше.
По данным фактам следователями прокуратуры республики проводятся проверки.
Ранее, 1 января, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 2022 году из-за обстрелов украинской армии в ЛНР погибли 169 мирных жителей и 455 получили ранения. Всего ВСУ обстреляли республику в ушедшем году 1353 раза.
Обстрелами повреждены 413 объектов гражданской инфраструктуры, включая 92 образовательных и 18 медицинских учреждений.
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