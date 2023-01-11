Венгрия заявила о намерении продолжать сотрудничать с Белоруссией

Будапешт продолжит сотрудничать с Минском в тех сферах экономики, которые не были затронуты санкциями. Об этом 11 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по результатам беседы с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве. Я также попросил своего коллегу помочь венгерским дальнобойщикам, застрявшим на западной границе Белоруссии», — отметил он.

Сийярто также отметил, что затягивание конфликта на территории Украины противоречит интересам Будапешта. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения дипломатических каналов связи открытыми.

Ранее, 21 декабря 2022 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт на Украине. По словам Орбана, существование независимой и суверенной Украины отвечает интересам Венгрии. При этом он призвал не отделять российскую экономику от Европы.

До этого, 18 декабря, Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Между тем он отметил, что Будапешт осуждает спецоперацию РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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