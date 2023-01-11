ВСУ назвали поменявшую расклад в зоне СВО «чертовски опасную» ракету РФ

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на российскую ракету класса «воздух – воздух» R-37M, значительно осложняющую полеты самолетам украинских военно-воздушных сил (ВВС) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом написал 9 января американский журнал The Drive.

«Особую актуальность для сценариев противостояния в зоне российско-украинского конфликта имеет ракета класса «воздух – воздух» Р-37М с радиусом действия 124 мили (почти 200 км). Это оружие, которое один украинский летчик-истребитель назвал чертовски опасным», — говорится в статье.

По словам авторов материала, эти ракеты обладают большой эффективностью из-за своих характеристик — они способны сбивать украинские самолеты на огромном расстоянии и могут быть запущены с борта истребителя, например Су-57, не выходящего за границы воздушного пространства РФ.

«Эти ракеты в некоторых сценариях способны поражать украинские самолеты даже из-за границы», — сообщается в статье.

R-37 — советско-российская ракета класса «воздух – воздух» большой дальности. В настоящее время она является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух – воздух» в мире.

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