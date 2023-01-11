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ВСУ назвали поменявшую расклад в зоне СВО «чертовски опасную» ракету РФ

The Drive: украинские летчики назвали ракету R-37M чертовски опасной
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на российскую ракету класса «воздух – воздух» R-37M, значительно осложняющую полеты самолетам украинских военно-воздушных сил (ВВС) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом написал 9 января американский журнал The Drive.

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«Особую актуальность для сценариев противостояния в зоне российско-украинского конфликта имеет ракета класса «воздух – воздух» Р-37М с радиусом действия 124 мили (почти 200 км). Это оружие, которое один украинский летчик-истребитель назвал чертовски опасным», — говорится в статье.

По словам авторов материала, эти ракеты обладают большой эффективностью из-за своих характеристик — они способны сбивать украинские самолеты на огромном расстоянии и могут быть запущены с борта истребителя, например Су-57, не выходящего за границы воздушного пространства РФ.

«Эти ракеты в некоторых сценариях способны поражать украинские самолеты даже из-за границы», — сообщается в статье.

R-37 — советско-российская ракета класса «воздух – воздух» большой дальности. В настоящее время она является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух – воздух» в мире.

Ранее, 5 января, офицер армии США Брент М. Иствуд рассказал о преимуществах российского беспилотника С-70Б «Охотник». В первую очередь Иствуд отмечает, что использование «Охотника-Б» сможет сделать пилотируемый истребитель Су-57 более смертоносным. По его словам, «Охотник» — это не только ударный беспилотник, он также может выполнять функции радиоэлектронной борьбы, а также собирать разведывательные данные.

Двумя днями ранее офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Кристиан Орр в статье для 19FortyFive похвалил русскую винтовку Мосина, отметив ее точность. Он рассказал о том, как винтовка, которой уже более 100 лет, применялась в многочисленных конфликтах и по сей день остается мощным и точным оружием.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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