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Единая стоимость участия в стартовом дне ПМЭФ позволит посетить два из четырех дней Форума
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Единая стоимость участия в стартовом дне ПМЭФ позволит посетить два из четырех дней Форума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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14 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума, традиционно состоятся форум малого и среднего предпринимательства, форум «ПМЭФ Юниор», форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия Арктической повестки, а также начнут свою работу тематические площадки «Территория инноваций», «Социальная платформа Фонда Росконгресс», «Устойчивое будущее», Пространство «Здоровое общество».

Доступ на мероприятия деловой программы стартового дня ПМЭФ-2023 будет предоставлен участникам за единую льготную стоимость — 25 тыс. рублей. Регистрация на стартовый день Форума будет открыта с февраля на официальном сайте ПМЭФ.

Кроме того, участникам, оплатившим стартовый пакет, будет предоставлен доступ на мероприятия итогового, молодежного дня Форума, 17 июня. В этот день на площадке ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум — востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами.

«Программа Петербургского международного экономического форума выходит за рамки трех дней, а стартовый день ПМЭФ становится полноценным рабочим, когда участники имеют возможность принять участие во всех тематических пространствах. Площадка и все сервисы Форума будут работать в полном объеме все 4 дня — с 14 по 17 июня. Отдельное внимание в этом году планируется уделить и малому и среднему бизнесу: в стартовый день состоится форум малого и среднего предпринимательства. Убежден, что обсуждение вопросов международной кооперации малых и средних предприятий на площадке ПМЭФ будет содействовать запуску механизмов экономического роста и повышению качества товаров и услуг, а также откроет горизонт перспектив и даст новые возможности предпринимательскому сообществу», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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