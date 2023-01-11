Росздравнадзор прояснил новость о временных задержках в поставках лекарств

СМИ необоснованно сделали акцент на возможных трудностях в поставках лекарств в аптеки России. Об этом 11 января «Известиям» заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее в этот же день в Росздравнадзоре сообщили, что в связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные препараты сейчас могут происходить временные задержки в их доставке в аптеки, что связано с логистическими проблемами поставщиков.

В пресс-службе пояснили, что Росздравнадзор в своем обращении призвал граждан проявлять осторожность в отношении недобросовестных продавцов лекарств в интернете, которые используют временный рост спроса для получения выгоды.

«Приобретая лекарства через перекупщиков, граждане рискуют не только своими деньгами, но и здоровьем. При этом некоторые СМИ необоснованно сделали акцент на возможных временных трудностях в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты в период подъема заболеваемости», — говорится в сообщении.

Также в среду заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильна. Он подчеркнул, что во время подъема заболеваемости ОРВИ был значительный рост спроса на соответствующие препараты, но производители увеличили объем выпуска лекарств.